Masina municipala C 65 TC Multi-functional system vehicle | Kärcher

Cu autoutilitara multifuncționala C 65 TC, utilizatorii municipali și comerciali găsesc un partener de înaltă calitate pentru toate provocările de zi cu zi. Este echipata cu un motor turbo diesel de 65 CP și o cabină pentru 2 persoane. Autoutilitara este în elementul său ca vehicul off-road și pe șosea și vine cu toate caracteristicile care caracterizează un suport: direcție articulată, compensare hidraulică a sarcinii pe roată, blocare mecanică a diferențialului, arbore de priză mecanică față și ridicare tridimensională din față. permite utilizarea profesională pe tot parcursul anului la cel mai înalt nivel. Al 2-lea loc oferă numeroase avantaje și posibilități suplimentare de aplicare – o a doua persoană la bord economisește în multe cazuri un vehicul suplimentar, ceea ce crește eficiența. De asemenea, pasagerul poate îndeplini sarcini mai mici folosind dispozitive portabile, în timp ce șoferul se concentrează asupra muncii cu vehiculul municipal. Accesoriile inovatoare din această clasă de vehicule, cum ar fi un apărător de noroi interior pentru a preveni pătrunderea murdăriei, o pedală electronică de mână și una de picior, precum și un afișaj digital combinat completează masina

Varietate ridicată pentru tipuri de vehicule, opțiuni constructive și pentru accesorii Utilizare flexibilă și selecție largă de accesorii puternice. Două zone standard (față/spate) de atașare a accesoriilor și o a treia zonă de pentru accesoriile articulate. Sistemul de schimbare rapidă permite unei persoane să schimbe accesoriile fără a fi nevoie de unelte. Cabina ergonomica si confortabila Climatizare optimă a cabinei in orice vreme, cu aer condiționat, încălzire și duze de aer rotative. Cabină pentru 2 persoane cu spațiu adecvat pentru pasageri. Vedere panoramică la 360° pentru vizibilitate neobstructionata fără obstacole a zonei de lucru și manevrare sigură. Întreținere foarte ușoară Capacul compartimentului motor rabatabil hidraulic permite inclinarea cu masina articulata. Rezervoarele pot fi rotite pe ambele părți pentru o curățare ușoară și acces pentru service.