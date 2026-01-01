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    Masina municipala C 65 TC Multi-functional system vehicle | Kärcher

    Utilaj Kärcher MIC 50, vehicul compact cu cabină închisă și benă, pe fundal alb.

    Masina municipala

    C 65 TC Multi-functional system vehicle

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 8.330-191.0

    • Utilizare pe tot timpul anului
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