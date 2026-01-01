Masina municipalaC 70 SC Multi-functional system vehicle | Kärcher

Autoutilitara multifuncționala C 70 SC cu direcție articulată impresionează prin tracțiune enormă și capacitatea de urcare. Componentele cheie ale tracțiunii sale includ tractiune integrala, direcție hidraulică inteligentă, precum și electronică de tracțiune, care comută automat între modul integral și modul două roți și între programele de operare în funcție de situația de conducere. Rezultatul este o experiență de condus extrem de dinamică și un consum mai mic de combustibil, sinonim cu economii de timp și costuri. Proprietățile dovedite și apreciate ale Holder sunt, de asemenea, la bord: includ blocarea mecanică a diferențialului, care asigură o transmisie uniformă a puterii la ambele osii în condiții de utilizare extremă. Alte caracteristici includ arborele cardanic frontal mecanic și ridicarea frontală tridimensională. Compensarea hidrostatică a sarcinii pe roată asigură siguranța la viraje pe pante, la trecerea peste borduri și la utilizarea unor atașamente mari cu un centru de greutate ridicat. Cabina de confort poate fi montată la 3 înălțimi în funcție de aplicație și, pe lângă o ergonomie excelentă, oferă o vedere panoramică optimă de 360° pentru o siguranță sporită.

Varietate ridicată pentru tipuri de vehicule, opțiuni constructive și pentru accesorii Utilizare flexibilă și selecție largă de accesorii puternice. Două zone standard (față/spate) de atașare a accesoriilor și o a treia zonă de pentru accesoriile articulate. Sistemul de schimbare rapidă permite unei persoane să schimbe accesoriile fără a fi nevoie de unelte. Cabina ergonomica si confortabila Climatizare optimă a cabinei in orice vreme, cu aer condiționat, încălzire și duze de aer rotative. Vedere panoramică la 360° pentru vizibilitate neobstructionata fără obstacole a zonei de lucru și manevrare sigură. Uși pe ambele părți pentru intrare și ieșire în siguranță pe partea opusa carosabilului. Timp scurt de instalare și mentenanta Capacul compartimentului motor rabatabil hidraulic permite inclinarea cu masina articulata. Rezervoarele pot fi rotite pe ambele părți pentru o curățare ușoară și acces pentru service.