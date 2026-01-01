Masina municipalaC 70 TC Multi-functional system vehicle | Kärcher

Autoutilitara8 C 70 TC cu o cabină spațioasă pentru 2 persoane impresionează prin tracțiune enormă și capacitatea de urcare. Componentele cheie ale sistemului de tracțiune dual drive includ tractiune intgrala, direcție hidraulică inteligentă, precum și electronica de tracțiune, care comută automat între modul integral și modul două roți și între programele de operare în funcție de situația de conducere. Rezultatul este o experiență de condus extrem de dinamică și un consum mai mic de combustibil, sinonim cu economii de timp și costuri. Proprietățile dovedite și apreciate ale Holder sunt, de asemenea, la bord: direcție articulată, compensare hidraulică a sarcinii pe roți, blocaje mecanice ale diferențialului, arborele cardanic frontal mecanic și ridicarea frontală tridimensională permit utilizarea profesională pe tot parcursul anului la cel mai înalt nivel. Al 2-lea loc oferă numeroase avantaje și posibilități suplimentare de aplicare – o a doua persoană la bord economisește în multe cazuri un vehicul suplimentar, ceea ce crește eficiența. De asemenea, pasagerul poate îndeplini sarcini mai mici folosind dispozitive portabile

Varietate ridicată pentru tipuri de vehicule, opțiuni constructive și pentru accesorii Utilizare flexibilă și selecție largă de accesorii puternice. Două zone standard (față/spate) de atașare a accesoriilor și o a treia zonă de pentru accesoriile articulate. Sistemul de schimbare rapidă permite unei persoane să schimbe accesoriile fără a fi nevoie de unelte. Cabina ergonomica si confortabila Climatizare optimă a cabinei in orice vreme, cu aer condiționat, încălzire și duze de aer rotative. Cabină pentru 2 persoane cu spațiu adecvat pentru pasageri. Vedere panoramică la 360° pentru vizibilitate neobstructionata fără obstacole a zonei de lucru și manevrare sigură. Întreținere foarte ușoară Capacul compartimentului motor rabatabil hidraulic permite inclinarea cu masina articulata. Rezervoarele pot fi rotite pe ambele părți pentru o curățare ușoară și acces pentru service.