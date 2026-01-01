Masina municipalaC 70 TC Multi-functional system vehicle | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina municipala
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 8.324-796.0Tracțiunea enormă și eficiența ridicată fac din autoutilitara C 70 TC o masina multifuncționala puternica pentru utilizarea pe tot parcursul anului.
Propulsie
Motorină
Tracțiune
Transmisie integrala
Producator motoare
Kubota
Putere motor (kW)
48
Capacitate cilindru (cm³)
2615
Cilindru
4
Standard emisii
STAGE V
Rezervor combustibil (l)
65
Viteza de conducere (km/h)
- 40
Viteza de lucru (km/h)
- 20
Ampatament (mm)
1870
Greutate totală admisă (kg)
3500
Greutate totală admisă (opțional) (kg)
4000
Greutate fără accesorii (kg)
2089
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
3669 x 1266 x 2215
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare