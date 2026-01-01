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    Masina municipalaC 70 TC Multi-functional system vehicle | Kärcher

    Vehicul utilitar Kärcher Holder C70, cu cabină închisă și benă albă, pe fundal alb.

    Masina municipala

    C 70 TC Multi-functional system vehicle

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 8.324-796.0

    Tracțiunea enormă și eficiența ridicată fac din autoutilitara C 70 TC o masina multifuncționala puternica pentru utilizarea pe tot parcursul anului.
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