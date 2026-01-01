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    Cadru Uni System cu sistem de blocare, 40 cm | Kärcher

    Cap de mop Kärcher, gri cu accente turcoaz, văzut de sus, pe fundal alb.

    Cadru Uni System cu sistem de blocare, 40 cm

    Cod produs: 9.212-014.0

    Cadru Uni System din poliamidă cu sistem de blocare.
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