☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Captare de murdarie ABS 26425320 Karcher | Kärcher

    Coș metalic galvanizat cu mâner, design perforat, fundal alb.

    Captare de murdarie ABS

    Cod produs: 2.642-532.0

    Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.
    Solicită o ofertă