Masina anti-scurgere iSolar 69881520 Karcher | Kärcher

Sistem certificat de securitate personala, care respecta standardele, pentru lucrul in siguranta pe acoperis. Protectia impotriva caderii contine un opritor de cadere de calatorie prin absorbirea socurilor si sfoara sportiva de 15 m, harnasament, franghie de ancorare pentru fixarea opritorului de cadere, precum si o carcasa din otel practica pentru depozitare si transport.