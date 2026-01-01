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    Masina anti-scurgere iSolar 69881520 Karcher | Kärcher

    Cutie albastră, ham de siguranță galben-negru, frânghie galbenă cu carabiniere și curea albastră pe fundal alb.

    Carcasa din tabla din otel

    Cod produs: 6.988-152.0

    Sistem certificat de securitate personala pentru lucrul la inaltime. Cuprins: Opritor cadere de calatorie prin absorbirea socurilor si sfoara sportiva de 15 m, harnasament, franghie de ancorare si carcasa din otel.
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