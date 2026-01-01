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    Recipient de detergent Kärcher RM 764, etichetă albă cu detalii despre produs și imagini.

    CarpetPro Cleaner RM 764 OA

    Cod produs: 6.295-854.0

    CarpetPro Cleaner RM 764 OA utilizat de aspiratoarele spray-extractie, pentru toate solutiile de acoperire a podelelor (inclusiv fibre complet sintetice sau mixte), tapiserie si pereti.
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