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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-854.0CarpetPro Cleaner RM 764 OA utilizat de aspiratoarele spray-extractie, pentru toate solutiile de acoperire a podelelor (inclusiv fibre complet sintetice sau mixte), tapiserie si pereti.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
9
Greutate cu ambalaj (kg)
10.8
Caracteristici
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare