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    CarpetPro Conditioner RM 763 | Kärcher

    Detergent Kärcher CarpetPro Professional RM 783, sticlă albă, etichetă cu informații despre produs și utilizare.

    CarpetPro Conditioner RM 763

    Cod produs: 6.295-844.0

    CarpetPro Conditioner RM 763 pentru toate tipurile de fibre, reduce timpul de clătire, îndepărtează murdăria și reziduurile de agent tensioactiv, neutralizează fibrele și îmbunătățește culorile.