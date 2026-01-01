CarpetPro Conditioner RM 763 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-844.0CarpetPro Conditioner RM 763 pentru toate tipurile de fibre, reduce timpul de clătire, îndepărtează murdăria și reziduurile de agent tensioactiv, neutralizează fibrele și îmbunătățește culorile.
Dimensiunea ambalajului (l)
1
Unitate ambalare (Bucată)
12
Valoare pH
3.8
Greutate cu ambalaj (kg)
1.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
75 x 75 x 270
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare