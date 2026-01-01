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    Cărucior clasic II | Kärcher

    Cărucior de curățenie cu roți, cu găleți roșii și albastre, suport mop și mânere metalice.

    Cărucior clasic II

    Cod produs: 6.999-217.0

    Căruciorul clasic II este ideal pentru curățarea rapidă. Acesta vine cu un modul de eliminare a deșeurilor, o presă convenabilă pentru mop și două găleți de 6 litri și 15 litri.
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