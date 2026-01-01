Cărucior clasic II | Kärcher

Curățarea fără oboseală cu Căruciorul Clasic II. Echipat cu o presă de mop foarte robustă și ergonomică, acest carucior de curățare rentabil este ideal pentru curățarea zilnică de întreținere. Include două găleți codate pe culori de 6 litri și 15 litri, precum și un modul generos pentru eliminarea rapidă a deșeurilor. Patru roți rotative asigură o manipulare ușoară, în timp ce cadrul de oțel vopsit garantează o durată lungă de viață.

Calitate superioară Cea mai bună ergonomie Mecanism de stoarcere eficient, comod pentru spate. Manevrabilitate ușoară Patru roți rotative permit manevrarea ușoară în spații restrânse.