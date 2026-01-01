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    Carucior Flexomate FM Expert 100/ M | Kärcher

    Cărucior de curățenie Kärcher cu mai multe compartimente și roți, design robust și funcțional.

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    Carucior Flexomate FM Expert 100/ M

    Cod produs: 1.321-006.0

    Carucior mare de curatare FM Expert 100/ M combina sistemele de curatare manuala si mecanica. Spațiu pentru o mașină de curățare uscată sau umedă. Găleată de 12 l pentru curățare manuală.
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