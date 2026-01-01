Carucior Flexomate FM Expert 100/ M | Kärcher

FM Expert 100/ M are un design deschis și proporții generoase. Poate fi folosit pentru curățarea umedă și uscată, fie manual folosind metoda de precondiționare, fie mecanic cu ajutorul mașinilor adecvate. Căruciorul are suficient spațiu pentru a integra confortabil și ușor fie BR 30/1 Bp, fie T 9/1 Bp. Modulul de eliminare poate fi mutat în sus și în jos după cum este necesar și poate găzdui garnituri de gunoi de diferite dimensiuni. Ustensilele de curățat pot fi depozitate în siguranță în patru găleți la îndemână de 6 litri și separate în funcție de zonă. Un sertar extensibil de 16 litri care poate fi poziționat în funcție de cerințe este potrivit pentru transportul echipamentelor suplimentare. Datorită conexiunilor FlexiLink furnizate, sistemele de mop, clemele și ustensilele utile pot fi integrate eficient. Ele pot fi atașate de părțile exterioare ale FlexoMate după cum este necesar. Cârligul poate fi folosit pentru a agăța un semn de avertizare sau WVP 10 Adv.

Modul de eliminare cu unghi de înălțime reglabil la 30° pentru o golire ușoară Materialele de inalta calitate si sudurile robuste garanteaza o durata de viata lunga. Presă ergonomică pentru mop Poziționarea optimă a manetei de presă pentru a evita tensionarea spatelui utilizatorului Manevrabilitate ușoară Patru roți rotative permit manevrarea ușoară în spații restrânse.