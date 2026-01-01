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    Carucior Flexomate FM Expert 50/ P | Kärcher

    Cărucior de curățenie Kärcher cu mai multe compartimente și roți, destinat organizării și transportului echipamentelor de curățenie.

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    Carucior Flexomate FM Expert 50/ P

    Cod produs: 1.321-005.0

    Cărucior de curățare de dimensiuni medii, compact FM Expert 50/ P cu sistem de curățare pentru precondiționare. Gălețile și tăvile suspendate pot fi îndepărtate cu ușurință pentru a economisi spațiu.
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