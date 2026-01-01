Carucior Flexomate FM ExpertPro 100/ P | Kärcher

Designul închis și placa de bază extinsă fac căruciorul mare de curățare FM ExpertPro 100/ P ideal pentru curățarea zonelor sensibile la igienă și pentru utilizarea metodei de precondiționare. Modulul integrat de eliminare poate găzdui garnituri de gunoi de diferite dimensiuni și este deschis cu pedala. Echipamentul suplimentar poate fi depozitat în cele patru găleți de 6 litri și păstrat separat în funcție de zona de utilizare. Pentru și mai mult spațiu de depozitare, căruciorul are și două sertare suplimentare care oferă o capacitate de 16, respectiv 32 de litri. Acestea pot fi poziționate după cum este necesar și sunt potrivite pentru transportul comod al ustensilelor de curățare, iar mașini precum EB 30/1 Bp Li-Ion pot fi atașate cu ușurință pe părțile exterioare ale FlexoMate folosind conexiunile FlexoLink furnizate. FlexoLink XL poate fi utilizat pentru a atașa un semn de avertizare sau WVP 10 Adv. Ușile și panourile laterale pot fi personalizate cu autocolante. Două frâne asigură căruciorul pe loc, chiar și pe teren în pantă. FlexoGrip cu formă ergonomică reduce efortul asupra brațelor și umerilor la împingere. Ușile cu apăsare pentru deschidere pot fi reglate individual pentru utilizatorii dreptaci sau stângaci.