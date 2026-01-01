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    Carucior Flexomate FM ExpertPro 100/ P | Kärcher

    Cărucior de curățenie Kärcher cu roți, compartimente de depozitare și mânere, design modern și funcțional.

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    Carucior Flexomate FM ExpertPro 100/ P

    Cod produs: 1.321-009.0

    Cărucior mare de curățare FM ExpertPro 100/ P cu sistem de curățare precondiționat. Zona inchisa pentru eliminarea deseurilor, spatiu amplu pentru curatarea instrumentelor si depozitare.
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