☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Carucior Flexomate FM ExpertPro 100/ W | Kärcher

    Cărucior de curățenie Kärcher cu compartimente și coș negru, pe roți, într-un mediu interior.

    Premii și gamă exclusivă

    Reddot Design Award 2021
    Green Good Design Award 2021

    Carucior Flexomate FM ExpertPro 100/ W

    Cod produs: 1.321-007.0

    • Sistem cu găleată dublă cu 2 găleți de 15 litri
    Solicită o ofertă