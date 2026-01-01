Carucior Flexomate FM ExpertPro 100/ W | Kärcher

Căruciorul mare de curățare FM ExpertPro 100/ W cu sistem de cupă dublă și presă universală este ideal pentru curățarea economică. Modulul de eliminare ușor accesibil poate fi mutat în sus și în jos după cum este necesar și poate găzdui garnituri de gunoi de diferite dimensiuni. Placa pentru suport pentru gunoi poate fi îndepărtată fără efort, iar suportul pentru gunoi se pliază pentru a economisi spațiu în camera de depozitare. Cu patru găleți generoase de 6 litri, echipamentele suplimentare pot fi depozitate și sortate separat în funcție de zonele cu coduri de culoare. Un sertar suplimentar de 16 litri poate fi poziționat pentru a se potrivi cerințelor și este o modalitate convenabilă de a transporta ustensilele de curățare. Datorită conexiunilor Toolflex furnizate, sistemele de mop, clemele și alte echipamente pot fi integrate perfect. Este prevăzut un cârlig pentru atașarea unui semn de avertizare sau WVP 10 Adv. Toolflex și cârligele pot fi atașate pe părțile exterioare ale FlexoMate după cum este necesar. Frânele puternice pe două roți permit parcarea căruciorului chiar și pe teren în pantă. Ușile și panourile laterale pot fi personalizate cu autocolante, iar ușile cu apăsare pentru deschidere pot fi setate special pentru utilizatorii dreptaci sau stângaci.