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    Carucior Flexomate FM ExpertPro 100/ W Tp | Kärcher

    Cărucior de curățenie Kärcher cu roți, compartimente de depozitare și coș negru atașat, pe fundal alb.

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    Carucior Flexomate FM ExpertPro 100/ W Tp

    Cod produs: 1.321-010.0

    • Sistem cu găleată dublă cu 2 găleți de 15 litri
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