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    Carucior Flexomate FM ExpertPro 50/ P | Kärcher

    Cărucior de curățenie Kärcher cu roți, două mânere și compartimente laterale pentru depozitare.

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    Carucior Flexomate FM ExpertPro 50/ P

    Cod produs: 1.321-008.0

    Cărucior de curățare compact FM ExpertPro 50/ P, potrivit pentru curățarea precondiționată. Zonă sigilată în siguranță pentru găleți și compartimente de eliminare, precum și pentru echipamente și agenți de curățare.
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