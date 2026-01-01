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    Carucior Flexomate FM ExpertPro 50/ S | Kärcher

    Cărucior de curățenie Kärcher cu roți, compartiment negru și suport extensibil.

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    Carucior Flexomate FM ExpertPro 50/ S

    Cod produs: 1.321-013.0

    • Metoda de curățare prin pulverizare
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