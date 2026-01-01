Carucior Flexomate FM ExpertPro 50/ S | Kärcher

Căruciorul de curățare închis, de dimensiuni medii, FM ExpertPro 50/ S impresionează prin dimensiunile sale compacte și este, de asemenea, ideal pentru utilizarea cu metoda de pulverizare. Modulul de eliminare este ușor accesibil din exterior. Poate fi mutat în sus și în jos după cum este necesar și poate găzdui garnituri de gunoi de diferite dimensiuni. Ustensilele de curățat pot fi depozitate convenabil în două găleți de 6 litri și separate după culoare (o găleată albastră și una roșie sunt incluse ca standard). Două sertare de 16 litri, care pot fi poziționate în funcție de cerințe, sunt potrivite pentru transportul comod de echipamente suplimentare. Datorită conexiunilor Toolflex furnizate, sistemele de mop, clemele și alte ustensile pot fi integrate eficient. Ele pot fi atașate de părțile exterioare ale FlexoMate după cum este necesar. FlexoLink XL poate fi utilizat pentru a atașa un semn de avertizare sau WVP 10 Adv. Frânele puternice pe două roți asigură căruciorul chiar și pe teren în pantă și denivelat pentru a asigura stabilitate. FlexoGrip, reglabil ergonomic pe înălțime, reduce efortul asupra brațelor și umerilor la împingere. În plus, ușile cu apăsare pentru deschidere pot fi reglate pentru utilizatorii dreptaci sau stângaci.