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    Carucior Flexomate FM Swift 50/ P | Kärcher

    Cărucior de curățenie Kärcher cu coșuri negre, suport pentru mop și roți, pe fundal alb.

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    Carucior Flexomate FM Swift 50/ P

    Cod produs: 1.321-001.0

    Economisește spațiu și compact – FM Swift 50/ P cu sistem de curățare pentru precondiționare și modul de deșeuri pliabil, reglabil pe înălțime. Pentru economisirea maximă a spațiului în încăperi de depozitare închise.
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