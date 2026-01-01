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    Spalatorie auto CB Takt/23 | Kärcher

    Mașină neagră într-o spălătorie auto Kärcher, interior alb, echipamente galbene și gri.

    Spalatorie auto

    CB Takt/23

    Cod produs: 1.999-114.0