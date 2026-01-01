☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Ceara fierbinte RM 41 62951530 Karcher | Kärcher

    Recipientă de detergent Kärcher RM 41, cu etichetă detaliată și simboluri de avertizare.

    Ceara fierbinte RM 41

    Cod produs: 6.295-153.0

    Produs pentru ingrijirea si conservarea suprafetelor vopsite, cu continut ridicat de ceara naturala de carnauba. Produce un aspect deosebit de lucios.
    Solicită o ofertă