☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Ceara fierbinte RM 820 62951430 Karcher | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher RM 820 Classic, utilizat pentru soluții de curățare.

    Ceara fierbinte RM 820

    Cod produs: 6.295-143.0

    Aceasta ceara termo lichida produce un strat protector rezistent la intemperii, care protejeaza vehiculele impotriva coroziunii. Respecta VDA.
    Solicită o ofertă