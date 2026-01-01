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    Ceara fierbinte RM 820 62954280 Karcher | Kärcher

    Recipientă mare de detergent Kärcher RM 820 Classic, de culoare roz, cu etichetă albă și capac alb.

    Ceara fierbinte RM 820

    Cod produs: 6.295-428.0

    Aceasta ceara termo lichida produce un strat protector rezistent la intemperii, care protejeaza vehiculele impotriva coroziunii. Respecta VDA.
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