☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Ceară pentru automobile VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic | Kärcher

    Recipient albastru de 11 litri cu etichetă Kärcher VehiclePro RM 821 Classic, ceară spray pentru automobile.

    Ceară pentru automobile VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic

    Cod produs: 6.295-431.0

    Ceară lichidă pentru pulverizare care oferă vehiculelor strălucire și o protecție pe termen lung.
    Solicită o ofertă