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    Ceara Super Pearl RM 824 62950740 Karcher | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher RM 824 Classic, capacitate mare, utilizat pentru soluții de curățare.

    Ceara Super Pearl RM 824

    Cod produs: 6.295-074.0

    Uscare, protectie si ingrijire, toate intr-un singur produs. Aceasta ceara lichida sub forma de perle sterge rapid pelicula de apa si asigura caracteristici de uscare foarte bune, in special daca se utilizeaza apa dura. Respecta normele VDA ( Quality management certificat -Verband der Automobilindustrie )
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