Ceara Super Pearl RM 824 62950740 Karcher | Kärcher

Cod produs : 6.295-074.0

Uscare, protectie si ingrijire, toate intr-un singur produs. Aceasta ceara lichida sub forma de perle sterge rapid pelicula de apa si asigura caracteristici de uscare foarte bune, in special daca se utilizeaza apa dura. Respecta normele VDA ( Quality management certificat -Verband der Automobilindustrie )