Ceara Super Pearl RM 824 62954380 Karcher | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-438.0Uscare, protectie si ingrijire, toate intr-un singur produs. Aceasta ceara lichida sub forma de perle sterge rapid pelicula de apa si asigura caracteristici de uscare foarte bune, in special daca se utilizeaza apa dura. Respecta normele VDA ( Quality management certificat -Verband der Automobilindustrie )
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
4
Greutate (kg)
19.8
Greutate cu ambalaj (kg)
21.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
260 x 240 x 440
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare