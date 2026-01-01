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    Ceara termo CP 945 ASF 62955210 Karcher | Kärcher

    Recipient galben de 11 litri cu etichetă Kärcher VehiclePro, conținând ceară pentru protecția vopselei auto.

    Ceara termo CP 945 ASF

    Cod produs: 6.295-521.0

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