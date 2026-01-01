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    Ceară VehiclePro RM 821 Classic | Kärcher

    Recipient negru Kärcher VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, capac galben.

    Ceară VehiclePro RM 821 Classic

    Cod produs: 6.295-583.0

    Această ceară lichida oferă vehiculelor strălucire și protecție pe termen lung. Indiferent de calitatea apei, oferă un aspect impecabil fără uscare prin suflare
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