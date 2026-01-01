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    Easy Set 700 - 1000 l/h 21110190 Karcher | Kärcher

    Tub de silicon, două piese metalice cilindrice și trei garnituri negre pe fundal alb.

    Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h

    Cod produs: 2.111-019.0

    Setul de duze contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.
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