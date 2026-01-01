☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Chit duze specific aparat cu codul 3.637-170 1000-1200 l/h 47690480 | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare, compus dintr-un conector metalic, un inel de etanșare și un capăt negru din plastic.

    Chit duze specific aparatului pentru numarul de comanda. 3.637-170 1000-1200 l/h

    Cod produs: 4.769-048.0

    Pentru HD 1000 - 1200 l/h. Consta intr-o insertie de duza + duza electrica HP + imbinare
    Solicită o ofertă