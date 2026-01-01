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    Chit duze specific aparatului cu codul 3.637-170 500-700 l/h 47690460 | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare, compus dintr-un conector metalic, un inel de etanșare și un capăt negru din plastic.

    Chit duze specific aparatului pentru numarul de comanda. 3.637-170 HDS 500-700 l/h

    Cod produs: 4.769-046.0

    Pentru HD 500 - 700 l/h. Consta intr-o insertie de duza + duza electrica HP + imbinare
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