    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă – Clasa Medie

    Aparate de spălat cu presiune cu apă caldă, clasa medie, ideale pentru șantiere și agricultură. Până la 210 bar și 1.000 l/h, design robust.

    HDS – clasa medie: o inovație care îți ușurează munca

    Aparatele HDS din clasa medie îmbină performanța de top cu ergonomia, într-un echilibru perfect. Beneficiezi de un nivel ridicat de inovație, calitate fără compromisuri și ușurință maximă în utilizare – aparate din gama premium.

    Ergonomie la cel mai înalt nivel

    În utilizarea aparatelor de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă, ergonomia este esențială pentru confortul operatorului. Modelele high-end sunt echipate standard cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează reculul jetului de apă pentru a reduce aproape complet forța necesară menținerii pistolului. Puterea poate fi reglată prin Servo Control, direct de pe trăgaci. Lancea rotativă din oțel inoxidabil, cu lungimea de 1.050 mm, facilitează semnificativ lucrul și permite o manevrare mai ușoară.

    Furtun Ultra Guard acoperit cu Teflon®

    Inovație pentru utilizator

    Pregătirea furtunului de înaltă presiune poate fi consumatoare de timp și efort, motiv pentru care aparatul este echipat cu tambur automat pentru furtun, capabil să reducă timpii de instalare cu până la 50%. Furtunul de 20 de metri poate fi bobinat și derulat cu ușurință, chiar și la un unghi de până la 45°. Datorită funcției ANTI!Twist, acesta nu se răsucește și nu se încurcă în timpul utilizării. Un alt avantaj: furtunul Ultra Guard, acoperit cu Teflon®, stabilește noi standarde de rezistență la abraziune.

    Ușurință în utilizare, de la A la Z

    Prin conceptul EASY Operation, ne-am propus să facem utilizarea aparatului cât mai simplă posibil. Un exemplu este regulatorul pentru debit și presiune, care este ușor accesibil printr-o deschidere în carcasă. Dacă toate setările sunt la minim, aparatul funcționează în modul abur. Temperatura poate fi reglată din panoul de comandă. Aparatele de spălat cu apă caldă oferă și numeroase opțiuni practice de depozitare: lancea, cablul de alimentare, duzele și sculele pot fi stocate direct pe aparat. Modelele fără tambur automat pentru furtun dispun de un compartiment de depozitare suplimentar. Nu în ultimul rând, aparatele sunt echipate cu două rezervoare pentru detergent, cu dozare precisă și funcție de clătire, iar toate componentele relevante pentru întreținere sunt ușor și rapid accesibile.

    Manevrare ușoară

    Aparatele noastre de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă sunt concepute după principiul tip cărucior, pentru ca deplasarea lor să fie cât mai simplă și fără efort. Acest lucru este facilitat de roțile mari, rola pivotantă, treapta de sprijin și mânerele ergonomice.

    Durată lungă de viață

    Materialele de înaltă calitate și tehnologia testată în timp fac ca aparatele noastre de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă să fie o investiție sigură. Pompa cu pistoane axiale și pistoane ceramice, motorul electric cu 4 poli, cu turație redusă și răcire cu apă, precum și tehnologia de ardere dovedită asigură o durată lungă de viață. Carcasa din plastic protejează toate componentele sensibile chiar și în condiții dificile. În plus, aparatul este prevăzut cu rezervor pentru agent de decalcifiere, care previne depunerile de calcar, un avantaj pentru durata lungă de viață serpentinelor de încălzire, mai ales în zone cu apă dură.

    Modul eco!efficiency

    Sustenabilitate cu un simplu buton

    Modul eco!efficiency poate fi activat în funcție de tipul și cantitatea de murdărie, precum și de gradul de murdărire, permițând astfel curățare sustenabilă și economicoasă din punct de vedere energetic, la o temperatură de 60 °C.

    Fiabilitate 100% în exploatare

    Un filtru de apă mare, supape de siguranță, controler de temperatură, senzor de gaze arse și sistemul de amortizare moale (SDS) asigură fiabilitate completă în exploatare, în orice moment.

    Tambur automat pentru furtun

    Te-ai săturat de manevrarea furtunului de înaltă presiune? Tamburul automat rezolvă problema: bobinează și derulează furtunul curat și fără efort, chiar și la un unghi de până la 45°. Funcția ANTI!Twist împiedică răsucirea furtunului și reduce timpul de pregătire cu până la 50%.

    Furtun Ultra Guard

    Furtunul de 20 de metri, acoperit cu Teflon®, este extrem de robust și rezistent la zgârieturi, fiind potrivit pentru cele mai dure condiții de lucru.

    Pistol de înaltă presiune EASY!Force

    Pistolul EASY!Force reduce oboseala operatorului chiar și la sesiuni de lucru îndelungate. Forța de recul a jetului de apă reduce aproape complet forța de menținere, iar supapa integral ceramică asigură o durată de viață de aproximativ 5 ori mai mare decât la alte pistoale de înaltă presiune.

    Operare ușoară

    Conceptul EASY Operation face utilizarea aparatului cât mai simplă. Regulatorul pentru debit și presiune este accesibil direct printr-o deschidere în capac. Dacă toate setările sunt la minim, aparatul funcționează în modul abur, iar temperatura poate fi reglată din panoul de control. Manevrarea aparatului este facilitată de roțile mari, rola pivotantă, treapta de sprijin și mânerele ergonomice. Modelele din clasa superioară sunt echipate și cu al doilea pivot pentru manevrare și mai ușoară.

    Opțiuni practice de depozitare

    Toate aparatele high-end dispun de spații practice de depozitare: lancea, cablul de alimentare, duzele și sculele pot fi stocate direct pe aparat. Modelele fără tambur automat au un compartiment suplimentar.

    Rezervoare pentru detergent și decalcifiere 2 în 1

    Aparatele sunt echipate cu 2 rezervoare pentru detergent (10 l/20 l) cu dozare precisă și funcție de clătire. În plus, există un rezervor pentru decalcifiere, în care poate fi adăugat agentul RM 110, protejând astfel serpentinele de încălzire împotriva depunerilor de calcar, mai ales în zone cu apă dură.

    Componente durabile

    Pentru calitate și durabilitate, aparatele folosesc componente de top: pompa cu pistoane axiale și pistoane ceramice, motor electric cu 4 poli, cu turație redusă și răcire cu apă și tehnologia de ardere testată. Carcasa din plastic protejează toate componentele sensibile, chiar și în condiții dificile de lucru.

    Caracteristici de siguranță

    Un filtru de apă mare, supape de siguranță, controler de temperatură, senzor de gaze arse și sistemul de amortizare moale (SDS) asigură fiabilitate și siguranță completă în exploatare.

    HDS Classic din clasa medie: echipament robust pentru lucrări dificile

    Aparatele Classic sunt concepute pentru aplicații solicitante. Tehnologie fiabilă, operare simplă și construcție robustă. Accesorii potrivite perfect și calitate de top, la prețuri atractive – aceasta este linia Classic.

    Robuste și durabile

    Aparatele de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă HDS Classic sunt dezvoltate pentru condiții de lucru dificile. Dispun de un cadru din oțel tubular și de o pompă cu arbore cotit robustă, de înaltă performanță, cu pistoane ceramice. Motorul electric cu 4 poli, cu turație redusă și răcire cu apă, este extrem de durabil. Un filtru de apă de mari dimensiuni împiedică pătrunderea particulelor grosiere de murdărie în aparat, protejând pompa împotriva deteriorării.

    Modul eco!efficiency

    Puternice și sustenabile

    Aparatele din clasa medie oferă o presiune de lucru de până la 210 bar și un debit maxim de 1000 l/h, astfel încât nici cea mai persistentă murdărie nu are nicio șansă. Modul eco!efficiency poate fi activat în funcție de tipul și cantitatea de murdărie, precum și de gradul de murdărire, permițând o curățare eficientă energetic și sustenabilă la o temperatură de 60 °C.

    Intuitive și ușor de întreținut

    Conceptul de operare EASY face ca aparatele noastre să fie extrem de ușor de utilizat. De exemplu, debitul de apă și presiunea pot fi reglate individual, direct de la pompă. Un buton rotativ central asigură o operare intuitivă. În plus, accesoriile precum furtunul sau lancea de pulverizare pot fi depozitate rapid pe aparat. Datorită designului deschis, toate componentele necesare pentru utilizare sunt ușor accesibile, ceea ce garantează o mentenanță rapidă și eficientă.

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu cadru din oțel tubular

    Sigure și mobile

    Roțile mari, rezistente la perforare, asigură manevrare ușoară și funcționare fără probleme chiar și pe teren accidentat. În plus, cadrul din oțel tubular este prevăzut cu un cârlig integrat pentru ridicare cu macaraua, facilitând încărcarea și transportul.

    Economice

    Aparatele de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă din seria HDS Classic se concentrează pe funcțiile de bază esențiale, iar accesoriile sunt reduse la strictul necesar. Astfel, calitatea Kärcher și performanța de top sunt disponibile la un preț accesibil.

    Accesorii pentru aparatele de spălat cu înaltă presiune HDS Classic

    Opțiuni practice de depozitare

    Lucrările de curățare se desfășoară adesea sub o presiune mare a timpului, motiv pentru care o bună organizare este esențială. De aceea, aparatele HDS Classic sunt prevăzute cu un compartiment de depozitare integrat, în care pot fi păstrate în siguranță accesorii suplimentare precum duze, ochelari de protecție sau mănuși.

    Rezervor de combustibil de 30 l

    Tehnologia de ardere consacrată asigură producerea eficientă a apei calde. În combinație cu rezervorul de combustibil de 30 de litri, utilizatorii pot lucra atât timp cât este necesar, fără întreruperi.

    Modul eco!efficiency

    Modul eco!efficiency poate fi activat în funcție de tipul și cantitatea de murdărie, precum și de gradul de murdărire. Acesta permite curățarea la o temperatură de 60 °C, într-un mod economic și sustenabil din punct de vedere energetic.

    Cadru tubular din oțel cu cârlig pentru macara

    Aparatele de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă HDS Classic sunt echipate cu un cadru tubular robust din oțel, care permite încărcarea în siguranță cu ajutorul macaralei.

    Roți rezistente la perforare

    Utilizarea pe șantiere, în agricultură sau în medii industriale necesită tehnologie fiabilă. De aceea, roțile rezistente la perforare asigură o manevrare ușoară și o funcționare fără probleme chiar și pe teren accidentat.

    Operare simplă

    Debitului de apă și presiunea pot fi reglate individual direct pe pompă, iar aparatul este operat intuitiv prin intermediul unui buton rotativ central.

    Componente durabile

    Varianta de bază a noilor aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă se remarcă prin componente de înaltă calitate, concepute pentru o durată lungă de viață. Printre acestea se numără pompa cu arbore cotit și pistoane ceramice, precum și motorul electric cu 4 poli, răcit cu apă, cu turație redusă.

    Pistol de înaltă presiune Classic

    Pistolul de înaltă presiune Classic de la Kärcher permite o curățare precisă și direcționată.

    Întreținere facilă

    Datorită designului deschis, toate componentele aparatelor de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă din gama Classic sunt ușor accesibile, ceea ce permite efectuarea rapidă a operațiunilor de întreținere.