Prin conceptul EASY Operation, ne-am propus să facem utilizarea aparatului cât mai simplă posibil. Un exemplu este regulatorul pentru debit și presiune, care este ușor accesibil printr-o deschidere în carcasă. Dacă toate setările sunt la minim, aparatul funcționează în modul abur. Temperatura poate fi reglată din panoul de comandă. Aparatele de spălat cu apă caldă oferă și numeroase opțiuni practice de depozitare: lancea, cablul de alimentare, duzele și sculele pot fi stocate direct pe aparat. Modelele fără tambur automat pentru furtun dispun de un compartiment de depozitare suplimentar. Nu în ultimul rând, aparatele sunt echipate cu două rezervoare pentru detergent, cu dozare precisă și funcție de clătire, iar toate componentele relevante pentru întreținere sunt ușor și rapid accesibile.