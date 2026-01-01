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    Clip mop frame | Kärcher

    Simbol gri de pornire/oprire, format dintr-un cerc incomplet și o linie verticală în centru.

    Clip mop frame

    Cod produs: 9.212-152.0

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