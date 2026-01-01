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    Clor activ RM 852 62954510 Karcher | Kärcher

    Recipient albastru Kärcher WaterPro Professional RM 852, cu etichetă și simbol de pericol pentru mediu.

    Clor activ RM 852

    Cod produs: 6.295-451.0

    Combate procesul de putrefactie, mirosuri deranjante si formarea de mazga in circuitul de apa pentru spalare.
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