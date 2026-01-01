Cloth blue Everly 40x40cm(5pcs) | Kärcher

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Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Utilizarea textilelor
Textile durabile
Material
70% PE / 30% PA
Material textil
Microfibre
Temperatura de spălare (°C)
95
Recomandarea de spălare (°C)
60
Cicluri de spălare¹⁾
300
Cantitatea (Bucată)
5
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg / g/m²)
0.1 / 130
Greutate ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l) (mm)
400 x 400
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare