☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Cloth yellow Everly 40x40cm(5pcs) | Kärcher

    Material textil galben, pătrat, pe fundal alb.

    Cloth yellow Everly 40x40cm(5pcs)

    Cod produs: 9.212-047.0

    Solicită o ofertă
    ¹⁾
    Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.