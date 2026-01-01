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    colturi, 60° 53219720 Karcher | Kärcher

    Tub metalic curbat, cu filet la ambele capete, pe fundal alb.

    colturi, 60°

    Cod produs: 5.321-972.0

    Unghi de 60º pentru toate mini-duzele unhiulare.
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