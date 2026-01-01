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    colturi, 90° 53219730 Karcher | Kärcher

    Țeavă metalică curbată cu filet la ambele capete, pe fundal alb.

    colturi, 90°

    Cod produs: 5.321-973.0

    Unghi de 90º pentru toate mini-duzele unghiulare.
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