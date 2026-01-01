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    Combination nozzle RD 270+ | Kärcher

    Accesoriu aspirator Kärcher, negru cu detalii galbene, pe fundal alb.

    Combination nozzle RD 270+

    Cod produs: 2.860-278.0

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