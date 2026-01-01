☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    ABS Hambar de presiune HDs M/S 26418030 Karcher | Kärcher

    Adaptor Kärcher cu cap galben și corp negru, montat pe o bază rotundă.

    Comutator ABS pentru HDs M/S

    Cod produs: 2.641-803.0

    Acumulatorul se poate monta pe mașina HDS pentru a amortiza creșterile bruște de presiune, care păstrează sistemul de funcționare liniar al masinii.
    Solicită o ofertă