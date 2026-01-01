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    Conector CEE 63A | Kärcher

    Conector industrial Mennekes PowerTOP Xtra, cu carcasă neagră și gri și capăt roșu, pe fundal alb.

    Conector CEE 63A

    Cod produs: 6.646-559.0

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