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    Infiletare duze 54012100 Karcher | Kärcher

    Adaptor negru din plastic cu interior metalic, utilizat pentru conectarea accesoriilor Kärcher.

    Conector duze

    Cod produs: 5.401-210.0

    Pentru protejarea si conectarea duzelor Karcher la tevile de pulverizare (M 18 x 1,5 IG).
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