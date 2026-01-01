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    Schraubstutzen 41110380 Karcher | Kärcher

    Cuplaj din alamă și plastic gri, utilizat pentru conectarea furtunurilor la echipamente Kärcher.

    Conector

    Cod produs: 4.111-038.0

    Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.
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