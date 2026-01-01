Schraubstutzen 41110380 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.111-038.0Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.