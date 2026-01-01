☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Conversion kit heat exchanger L2P | Kärcher

    Set de componente din metal și plastic, inclusiv țevi, furtun, cleme și accesorii diverse, pe fundal alb.

    Conversion kit heat exchanger L2P

    Cod produs: 2.574-011.0

    Solicită o ofertă