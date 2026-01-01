Cos de gunoi de 30 litri cu pedala | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.999-363.0Coș de gunoi cu pedala cu volum de 30 de litri fabricat din plastic reciclabil de lungă durată. Potrivit pentru saci de gunoi de 70×40 cm. Capac prevazut cu cartuș care absoarbe mirosurile.
Material
PP
Capacitate. (l)
30
Culoarea
Alb
Cantitatea (Bucată)
1
Greutate fără accesorii (kg)
2.6
Greutate ambalaj (kg)
3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
500 x 360 x 480
Dimensiuni, ambalat (mm)
500 x 360 x 480
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare