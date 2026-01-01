Cos de gunoi de 30 litri cu pedala | Kärcher

Coșul cu pedala cu capacitate de 30 de litri, de lungă durată, fără ruginire, este fabricat din plastic reciclabil (care conține peste 60% material reciclat) și este proiectat pentru saci de gunoi care măsoară 70 × 40 de centimetri. Pedala de picior realizată dintr-o tijă robustă din plastic, deschide capacul, prevenind astfel atingerea coșului de gunoi cu mana. Toate piesele sunt foarte ușor de păstrat curate si igienic.