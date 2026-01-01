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    Cos de gunoi de 30 litri cu pedala | Kärcher

    Coș de gunoi alb cu capac și pedală, pe fundal alb.

    Cos de gunoi de 30 litri cu pedala

    Cod produs: 6.999-363.0

    Coș de gunoi cu pedala cu volum de 30 de litri fabricat din plastic reciclabil de lungă durată. Potrivit pentru saci de gunoi de 70×40 cm. Capac prevazut cu cartuș care absoarbe mirosurile.
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