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    Cos de gunoi de 60 litri cu pedala | Kärcher

    Coș de gunoi alb din plastic cu capac și pedală, pe fundal alb.

    Cos de gunoi de 60 litri cu pedala

    Cod produs: 6.999-362.0

    Coș de gunoi cu pedala cu volum de 60 de litri fabricat din plastic reciclabil de lungă durată. Potrivit pentru saci de gunoi de 70×110 cm. Capac prevazut cu cartuș care absoarbe mirosurile.
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