Cos de gunoi de 60 litri cu pedala | Kärcher

Coșul de gunoi cu pedala cu capacitate de 60 de litri, de lungă durată, fără ruginire, este fabricat din plastic reciclabil (conținând aproape 70% material reciclat) și este proiectat pentru pungi de gunoi de 70 × 110 centimetri. Pedala de picior realizată dintr-o tijă robustă din plastic, deschide capacul, prevenind astfel atingerea coșului de gunoi cu mana. Toate piesele sunt foarte ușor de păstrat curate si igienic.