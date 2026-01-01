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    Elbow packaged NW35 1K 28891990 Karcher | Kärcher

    Tub curbat gri din plastic, cu textură mată și inscripții pe suprafață.

    Cot ambalat NW35 1K

    Cod produs: 2.889-199.0

    Cot din plastic, gri, cu sistem cu inel C 35.
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