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    Elbow packaged NW35 2K 28891700 Karcher | Kärcher

    Tub de aspirator Kärcher, gri și negru, cu design ergonomic și texturat.

    Cot ambalat NW35 2K

    Cod produs: 2.889-170.0

    Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel.
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