☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Elbow complete packaged NW35 2K 28891680 Karcher | Kärcher

    Accesoriu de aspirator Kärcher, cu design curbat și culoare neagră, pe fundal alb.

    Cot complet ambalat NW35 2K

    Cod produs: 2.889-168.0

    Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentrațiilor mari de praf fin.
    Solicită o ofertă