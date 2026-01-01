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    Elbow electrically conducting packaged N 28891480 Karcher | Kärcher

    Mâner curbat gri cu detalii galbene, parte a unui aspirator Kärcher.

    Cot electroconductor ambalat N

    Cod produs: 2.889-148.0

    Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.
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