☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Coturi material plastic, C-DN 35 50317180 Karcher | Kärcher

    Tub curbat negru, accesoriu pentru aspirator Kärcher, pe fundal alb.

    Coturi material plastic, C-DN 35

    Cod produs: 5.031-718.0

    Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).
    Solicită o ofertă