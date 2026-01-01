☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Coturi material plastic 44080510 Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru aspirator, negru cu detalii galbene, pe fundal alb.

    Coturi material plastic C-ID 32

    Cod produs: 4.408-051.0

    Plastic cu sistem de prindere C-32.
    Solicită o ofertă